Модульний диван в інтер'єрі: особливості та переваги
Модульний диван останніми роками отримав широку популярність як серед власників житла, так і серед дизайнерів інтер'єру. Це пов'язано з можливістю зібрати конструкцію відповідно до побажань замовника.
Джерело:Інстаграм Поліни Ілляшенко
Які особливості та переваги є у модульного дивана, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.
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Модульний диван. Елемент дизайну і зручності прийшов з Італії. Приніс не тільки незвичайні форми, але й практичний і функціональний характер,
– зазначила Ілляшенко.
У чому особливості модульного дивана
За її словами, така конструкція дозволить зробити правильний акцент в інтер'єрі. Також вона задасть особливу атмосферу у вітальні, яку можна поєднати з кухнею, їдальнею, бібліотекою або кабінетом.
Модульний диван – відмінне рішення не тільки для вітальні, але і для зонування / Фото taburetka
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Однією з найважливіших характеристик таких меблів є можливість замовити диван як конструктор, що складається з дивана, пуфів і крісел.
Види диванів
- прямі;
- кутові;
- трансформери;
- секційні.
Диван може бути як лінійним, так і кутовим / Фото taburetka
Ще один плюс – можливість зонувати приміщення. Зайнявши таким диваном більшу частину вітальні, ви легко відокремите її від зони їдальні або кухні,
– резюмувала Поліна Ілляшенко.
Диван може стати яскравим акцентом в інтер'єрі / Фото franch
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