Модульный диван в последние годы получил широкую популярность как среди владельцев жилья, так и среди дизайнеров интерьера. Это связано с возможностью собрать конструкцию в соответствии с пожеланиями заказчика.

Какие особенности и преимущества есть у модульного дивана, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Модульный диван. Элемент дизайна и удобства пришел из Италии. Принес не только необычные формы, но и практический и функциональный характер,

– отметила Ильяшенко.

В чем особенности модульного дивана

По ее словам, такая конструкция позволит сделать правильный акцент в интерьере. Также она задаст особую атмосферу в гостиной, которую можно совместить с кухней, столовой, библиотекой или кабинетом.

Модульный диван – отличное решение не только для гостиной, но и для зонирования / Фото taburetka

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Одной из важнейших характеристик такой мебели является возможность заказать диван как конструктор, состоящий из дивана, пуфов и кресел.

Виды диванов

прямые;

угловые;

трансформеры;

секционные.

Диван может быть как линейным, так и угловым / Фото taburetka

Еще один плюс – возможность зонировать помещение. Заняв таким диваном большую часть гостиной, вы легко отделите ее от столовой зоны или кухни,

– резюмировала Полина Ильяшенко.

Диван может стать ярким акцентом в интерьере / Фото franch