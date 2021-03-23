Модульный диван в интерьере: особенности и преимущества
Модульный диван в последние годы получил широкую популярность как среди владельцев жилья, так и среди дизайнеров интерьера. Это связано с возможностью собрать конструкцию в соответствии с пожеланиями заказчика.
Источник:Инстаграм Полины Ильяшенко
Какие особенности и преимущества есть у модульного дивана, рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Модульный диван. Элемент дизайна и удобства пришел из Италии. Принес не только необычные формы, но и практический и функциональный характер,
– отметила Ильяшенко.
В чем особенности модульного дивана
По ее словам, такая конструкция позволит сделать правильный акцент в интерьере. Также она задаст особую атмосферу в гостиной, которую можно совместить с кухней, столовой, библиотекой или кабинетом.
Модульный диван – отличное решение не только для гостиной, но и для зонирования / Фото taburetka
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Одной из важнейших характеристик такой мебели является возможность заказать диван как конструктор, состоящий из дивана, пуфов и кресел.
Виды диванов
- прямые;
- угловые;
- трансформеры;
- секционные.
Диван может быть как линейным, так и угловым / Фото taburetka
Еще один плюс – возможность зонировать помещение. Заняв таким диваном большую часть гостиной, вы легко отделите ее от столовой зоны или кухни,
– резюмировала Полина Ильяшенко.
Диван может стать ярким акцентом в интерьере / Фото franch
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