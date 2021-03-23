Модульний диван в інтер'єрі: особливості та переваги

Модульний диван останніми роками отримав широку популярність як серед власників житла, так і серед дизайнерів інтер'єру. Це пов'язано з можливістю зібрати конструкцію відповідно до побажань замовника.

Які особливості та переваги є у модульного дивана, розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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Модульний диван. Елемент дизайну і зручності прийшов з Італії. Приніс не тільки незвичайні форми, але й практичний і функціональний характер,

– зазначила Ілляшенко.

У чому особливості модульного дивана

За її словами, така конструкція дозволить зробити правильний акцент в інтер'єрі. Також вона задасть особливу атмосферу у вітальні, яку можна поєднати з кухнею, їдальнею, бібліотекою або кабінетом.

Модульний диван – відмінне рішення не тільки для вітальні, але і для зонування / Фото taburetka

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Однією з найважливіших характеристик таких меблів є можливість замовити диван як конструктор, що складається з дивана, пуфів і крісел.

Види диванів

прямі;

кутові;

трансформери;

секційні.

Диван може бути як лінійним, так і кутовим / Фото taburetka

Ще один плюс – можливість зонувати приміщення. Зайнявши таким диваном більшу частину вітальні, ви легко відокремите її від зони їдальні або кухні,

– резюмувала Поліна Ілляшенко.

Диван може стати яскравим акцентом в інтер'єрі / Фото franch