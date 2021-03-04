Молдинги в інтер'єрі: цікаві деталі, яких ви не знали

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Останніми роками молдинги стали затребуваним і модним елементом в інтер'єрі. Але не всі знають, як їх правильно використовувати.
Цікаві моменти про молдинги розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Молдинг – декоративна деталь у вигляді накладної опуклої планки. Використовується для декорування різних поверхонь: стін, стелі, дверей, камінів і т.д., надаючи їм більш виразний, завершений і акуратний вигляд,
– зазначила Петайкіна.
Вона пояснила, що молдинги можна використовувати у різних стилях дизайну, а не тільки у класичному, як багато хто вважає.
Перше, з чого потрібно почати – креслення. Визначтеся, який малюнок ви хочете на стіні. За словами дизайнерки інтер'єру, робочі клеять за кресленням перед фарбуванням. Клей потрібно брати від виробника.
Найбільш часто в інтер'єрах зустрічаються рамки. Відстань між ними має бути близько 13 см (як висота плінтуса).
Найчастіше молдинги фарбують під колір стін, проте зустрічаються і контрастні варіанти.
Молдинги можна використовувати в різних стилях / Фото pinterest
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За допомогою молдингів можна скорегувати простір: вертикальні рами зроблять кімнату візуально вищою, горизонтальні – розширять.
Декоративна функція – одна з найважливіших. Молдинги дозволяють підкреслити бра, дзеркала, картини тощо.Важливо: за допомогою молдингів можна створювати не тільки рами.
Молдинги дозволяють створювати різні форми / Фото design-homes
Ширина молдинга залежить від площі приміщення. У маленьких кімнатах молдинги здебільшого до 2,5 м в ширину.