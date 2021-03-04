В последние годы молдинги стали востребованным и модным элементом в интерьере. Но не все знают, как их правильно использовать.

Интересные моменты о молдингах рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Молдинг – декоративная деталь в виде накладной выпуклой планки. Используется для декорирования различных поверхностей: стен, потолка, дверей, каминов и т.д., придавая им более выразительный, завершенный и аккуратный вид,

– отметила Петайкина.

Она пояснила, что молдинги можно использовать в различных стилях дизайна, а не только в классическом, как многие считают.

Что нужно знать о молдингах

Чертеж

Первое, с чего нужно начать – чертеж. Определитесь, какой рисунок вы хотите на стене. По словам дизайнера интерьера, рабочия клеят по чертежу перед покраской. Клей нужно брать от производителя.

Рисунок

Наиболее часто в интерьерах встречаются рамки. Расстояние между ними должно быть около 13 см (как высота плинтуса).

Цвет

Чаще всего молдинги окрашивают в цвет стен, однако встречаются и контрастные варианты.

Молдинги можно использовать в разных стилях / Фото pinterest

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Формы

С помощью молдингов можно скорректировать пространство: вертикальные рамы сделают комнату визуально выше, горизонтальные – расширят.

Функции

Декоративная функция – одна из важнейших. Молдинги позволяют подчеркнуть бра, зеркала, картины и пр.

Важно: с помощью молдингов можно создавать не только рамы.

Молдинги позволяют создавать различные формы / Фото design-homes

Размер

Ширина молдинга зависит от площади помещения. В маленьких комнатах молдинги, как правило, до 2,5 м в ширину.