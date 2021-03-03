Дзеркало для ванної кімнати: що врахувати перед покупкою
Дзеркальні поверхні є у кожній ванній кімнаті – це практично, зручно і стильно, адже вони візуально збільшують простір.
Джерело:Інстаграм Вікторії Файнблат
Що потрібно врахувати перед покупкою дзеркала в ванну – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
Читайте Що зіпсувало ваш інтер'єр: 7 провальних рішень
Що потрібно знати перед покупкою дзеркала у ванну
- Якщо ванна кімната недостатньо освітлена, слід вибрати модель дзеркального полотна з підсвічуванням.
- Враховуйте, що для вологих приміщень краще брати скло без багетного обрамлення.
Приділіть кілька хвилин на розмітку стіни під монтажні отвори перед установкою вироби,
– порекомендувала Вікторія Файнблат.
Дзеркало має вписуватися в інтер'єр приміщення / Фото keramis
Цікаво Корпусні меблі для квартири та будинку: що потрібно знати кожному
- Вибираючи форму і габарити дзеркальної поверхні, обов'язково враховуйте пропорції ванної кімнати.
Форма і габарити дзеркала повинні відповідати розмірам кімнати / Фото keramis
- Дзеркальні конструкції з полицею – відмінне рішення для ванної кімнати. Воно дозволить розширити функціонал виробу.
Поділитися новиною