Сім'я Потт із Великої Британії виграла розкішний маєток, вартість якого становить 4,75 мільйона доларів. Нещодавно вони переїхали зі своєї тісної квартири з двома спальнями у Східному Лондоні у величезний особняк із п'ятьма спальнями та чотирма ванними кімнатами.
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Білет, який перевернув життя
Фасад будинку, який розігрувався у Великій Британії / Фото Omaze
32-річний Бен Потт, родом із південно-східної Англії, щороку брав участь у розіграшах від Omaze Million Pound House Draw. Однак цьогоріч сім'я ледь не пропустила можливість долучитися до претендентів на виграш. Бекка Потт розповідає, що вони буквально застрибнули в останній вагон:
У січні я вирішила купити цілий пакет квитків за 10 фунтів стерлінгів без відома чоловіка. Це сталося після того, як побачила будинок по телевізору.
До перемоги Бекка перебувала у декретній відпустці після народження доньки. Сім'ю забезпечував Бен, який працює бухгалтером.
Літня столова / Фото Omaze
Пара мріяла про новий будинок ще до народження дитини, однак це вимагало значних витрат, які вони не могли собі дозволити. Однак завдяки щасливому збігу обставин, їхня 8-річна Донька Ава, зустріне перший день народження у розкішному особняку.
Окрім нерухомості, благодійна компанія оплатила всі податки на майно і судові витрати. Крім того, Потти отримали 27 100 доларів готівкою. Ці кошти повинні пришвидшити переїзд та допомогти облаштуватися на новому місці.
Що є в будинку
Інтер'єр будинку, який розігрувався у Великій Британії / Фото Omaze
Триповерховий будинок розташований у престижному районі, неподалік всесвітньо відомого іподрому Аскот. Крім повністю відремонтованого будинку із ультрасучасною кухнею, власники отримали сад та терасу на задньому дворі.
Люкс із мансардними вікнами / Фото Omaze
Всього у будинку нараховується 5 спалень та 4 ванні кімнати. Головна родзинка приміщення – люкс із мансардними вікнами.