Семья Потт из Великобритании выиграла роскошное поместье, стоимость которого составляет 4,75 миллиона долларов. Недавно они переехали из своей тесной квартиры с двумя спальнями в Восточном Лондоне в огромный особняк с пятью спальнями и четырьмя ванными комнатами.
Интересно Сколько стоят новостройки в Киеве: сравнение цен по классу и площади
Билет, перевернувший жизнь
Фасад дома, который разыгрывался в Великобритании / Фото Omaze
32-летний Бен Потт, родом из юго-восточной Англии, ежегодно участвовал в розыгрышах от Omaze Million Pound House Draw. Однако в этом году семья едва не упустила возможность приобщиться к претендентам на выигрыш. Бекка Потт рассказывает, что они буквально запрыгнули в последний вагон:
В январе я решила купить целый пакет билетов за 10 фунтов стерлингов без ведома мужа. Это произошло после того, как я увидела дом по телевизору.
До победы Бекка была в декретном отпуске после рождения дочери. Семью обеспечивал Бен, работающий бухгалтером.
Летняя столовая / Фото Omaze
Пара мечтала о новом доме еще до рождения ребенка, однако это требовало значительных затрат, которые они не могли себе позволить. Однако по счастливому стечению обстоятельств их 8-летняя Дочь Ава встретит первый день рождения в роскошном особняке.
Кроме недвижимости благотворительная компания оплатила все налоги на имущество и судебные расходы. Также семья Потт получила 27 100 долларов наличными. Эти средства должны ускорить переезд и помочь устроиться на новом месте.
Что есть в доме
Интерьер дома в Великобритании / Фото Omaze
Трехэтажный дом расположен в престижном районе, неподалеку от всемирно известного ипподрома Аскот. Кроме полностью отремонтированного дома с ультрасовременной кухней владельцы получили сад и террасу на заднем дворе.
Люкс с мансардными окнами / Фото Omaze
Всего в доме насчитывается 5 спален и 4 ванные комнаты. Главная изюминка помещения – люкс с мансардными окнами.