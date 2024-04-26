Напівзруйнований будинок з трьома спальнями в місті Кіддермінстер з'явився на ринку за 825 тисяч фунтів стерлінгів. Це понад 40 мільйонів гривень.

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Котедж потребує капітального ремонту

Будівля самотньо стоїть на земельній ділянці серед лісу площею 17 акрів (понад 6,8 гектара). На території також є кам'яний сарай 1675 року.

Через те, що за котеджем ніхто не доглядав уже дуже багато років, він у занедбаному та навіть напівзруйнованому стані. На фото видно, що в одній з кімнат стеля от-от упаде. Над стінами та підлогою теж потрібно буде добре попрацювати. Окрім того, покинуте житло не було заживлене електрикою понад 70 років.

Стеля у спальні може впасти / Фото Media Drum Images

У мережі котедж називали по-різному, навіть "зловісним". Користувачі жартують, що на горищі цього будинку точно живе якийсь привид. Їх дуже стривожили моторошні іграшки, які лежать у кімнаті, схожій на дитячу.

"Це місце, мабуть, надзвичайно жахливе вночі", – написав хтось із користувачів.

Вітальня зі старовинним каміном / Фото Media Drum Images

Однак, якщо його придбає інвестор, то занедбаний котедж може перетворитися на розкішний будинок. Він до того ж розташований в ідеальному місці – на ділянці, що оточена дубовим лісом із двома природними джерелами води, пасовищами та полями.