Полуразрушенный дом с тремя спальнями в городе Киддерминстер появился на рынке за 825 тысяч фунтов стерлингов. Это более 40 миллионов гривен.

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Коттедж нуждается в капитальном ремонте

Здание одиноко стоит на земельном участке среди леса площадью 17 акров (более 6,8 гектара). На территории также есть каменный сарай 1675 года.

Из-за того, что за коттеджем никто не ухаживал уже очень много лет, он в запущенном и даже полуразрушенном состоянии. На фото видно, что в одной из комнат потолок вот-вот упадет. Над стенами и полом тоже нужно будет хорошо поработать. Кроме того, заброшенное жилье не было запитано электричеством более 70 лет.

Потолок в спальне может упасть / Фото Media Drum Images

В сети коттедж называли по-разному, даже "зловещим". Пользователи шутят, что на чердаке этого дома точно живет какое-то привидение. Их очень встревожили жуткие игрушки, которые лежат в комнате, похожей на детскую.

"Это место, видимо, чрезвычайно ужасное ночью", – написал кто-то из пользователей.

Гостиная со старинным камином / Фото Media Drum Images

Однако, если его приобретет инвестор, то заброшенный коттедж может превратиться в роскошный дом. Он к тому же расположен в идеальном месте – на участке, окруженном дубовым лесом с двумя природными источниками воды, пастбищами и полями.