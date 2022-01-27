Про це у своїй колонці для The Page розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. Експертка розповідає, які землі планують консервувати та що взагалі передбачає нововведення.

Читайте також Підземний паркінг в Україні: переваги та недоліки

Які землі підлягають консервації:

деградовані землі, поверхні яких пошкоджено внаслідок природних катаклізмів, незаконної зміни рельєфу, безперебійного видобування корисних копалин роками, забруднення хімічними речовинами;

малопродуктивні землі, ґрунти яких не демонструють ознак родючості внаслідок, знову ж таки, неправильного їх використання або через надмірне застосування добрив;

техногенно забруднені землі, ті, що радіаційно небезпечні, забруднені важкими металами та іншими хімічними елементами через виробничо-господарську діяльність людей.

Порядок консервації земель, оприлюднений разом із постановою Кабміну, чітко визначає, що консервація здійснюється незалежно від форм власності з ініціативи самого власника або за результатами розгляду подання територіальних органів Держгеокадастру та Держекоінспекції,

– зазначає Берещак.

Підстава для консервації – укладання договору між власником і місцевим органом влади, у якому містяться важливі відомості:

розташування та розмір,

кадастровий номер,

вид і спосіб консервації ділянки,

вартість і термін, на який землю консервують.

Сама консервація здійснюється відповідно до робочого проєкту землеустрою щодо консервації. Замовники такого проєкту – органи виконавчої влади на місцях. Крім цього, проєкт погоджується у порядку, встановленому статтею 186 Земельного кодексу.

Цікаво Як подорожчання оренди землі в Києві вплине на вартість житла

Якщо земля законсервована на певний строк, протягом цього часу зміна цільового призначення та господарське використання є неможливими.

Тобто схема, за якої фермерів змушують заморожувати та продавати землі за безцінь із метою, наприклад, зміни цільового призначення, малоймовірна та занадто проблематична.

Однак ніхто не може відкинути можливості інших схем, наприклад психологічного тиску. Як варіант, землю можна визнати такою, що потребує консервації, залишивши дрібного фермера без заробітку на такий строк, який стане фінансово вбивчий для нього,

– зазначає експертка.

Наразі важко говорити, як порядок консервації вплине на вартість землі, адже складно оцінити загальну площу подібних ділянок (це ж ще мають вирішувати на місцях). Однак для розуміння: в Україні з метою господарського використання зайнято 92% території, а рівень розораності становить понад 54%. В окремих регіонах цей показник перевалив за 90%. За різними даними, хімічно забрудненими та малопродуктивними в Україні можуть бути від 15 – 18 мільйонів гектарів земель.