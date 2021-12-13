Ринок поки що не готовий купувати ділянки на аукціоні. Як це відіб'ється на вартості новобудов – далі.

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Що відомо про нові тарифи

Збільшення орендної плати за землю під будівництво вчетверо може прямо позначитися на собівартості будівництва. Але частка орендної плати у структурі собівартості буде різною, залежно від класу майбутнього будинку та створюваної території дозвілля та відпочинку, загального будівельного обсягу, співвідношення житлової та комерційної нерухомості та багато іншого.

Президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) Юрій Піта зазначає, що зараз не зовсім зрозумілі аргументи – чому саме вчетверо, а не у 2 чи, наприклад, 6 разів. Тобто питання, що стало аргументом у встановленні такого тарифу залишається відкритим й серед експертів.

Не беруся говорити про те, чи остаточне це рішення, чи воно буде переглянуто. Оскільки правка викликає багато питань. Але очевидно, що без чіткого економічного обґрунтування будь-яке підвищення плати за землю виглядає популістським,

– зазначає Піта.

Також не зовсім зрозуміло, чи ця правка буде поширюватися на чинні договори оренди і яким чином в них будуть вноситись зміни, якщо під "ревізію" потраплять чинні дозволи.

Як зміни вплинуть на вартість житла

Якщо редагування залишать, то це неминуче позначиться на ціні квартир. Наскільки саме, буде залежати від конкретного забудовника, класу об'єкта, що будується, якості використовуваних будматеріалів, будівельного обсягу.

Цікаво Вигоди та ризики: на якому етапі будівництва краще купувати квартиру

У Києві понад 90% усіх новобудов зводяться на орендованій землі. І ця тенденція навряд чи зміниться у найближчі 2 – 3 роки. Ринок поки що не готовий купувати ділянки на аукціоні. Адже побудовані будинки надходять на баланс міста і здебільшого забудовники, "виходять із проєкту", розпродавши всі квартири та комерційні площі.

Придбати землю під житлове будівництво буде дуже затратним, і ці витрати не компенсувати вартістю "квадрату" у житлових комплексах, каже експерт.