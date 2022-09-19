Як розповів голова Асоціації українських банків Андрій Дубас банки можуть списати такий кредит. Далі ці кошти компенсуватиме держава.

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Скільки кредитів сьогодні не працюють

Дубас нагадав, що з початком повномасштабної агресії росії Нацбанк ухвалив рішення щодо пом’якшення багатьох умов до банків, аби банківська система могла в цей екстремальний момент вистояти та працювати. Також він пояснив, що результат від неактивних кредитів буде видно 1 жовтня.

"Зазвичай, якщо кредит не сплачується 90 і більше днів, його визнають дефолтним. Нацбанк увів пом’якшення, і до червня включно щодо кредитів, які не сплачувались, ці підходи не застосовували. А з кінця червня Нацбанк вирішив "порахувати" стан справ за непрацюючими кредитами, і було запущено цей лічильник 90 днів, який завершується саме 1 жовтня. Тож будемо мати чітку статистику, скільки кредитів, у порівнянні з попередніми періодами, стали дефолтними, тобто непрацюючими", – зазначив експерт.

Проте теперішня ситуація спричинена не безвідповідальністю клієнтів, а саме воєнною агресією.

Що робити людям, які втратили несплачене житло

Експерт наголошує, що банки будуть іти на поступки клієнту і списуватимуть кредит на зруйновані квартири чи будинки, які були в іпотеці. Далі ініціативу повинна перебрати держава, яка компенсуватиме ці кошти для банку.

Андрій Дубас радить тим, хто втратив іпотечне житло, вийти на контакт з банком та повідомити про обставини.

Я не знаю жодного випадку, коли людина втратила квартиру, а банк вимагав далі сплачувати кредит,

– додає він.

Водночас експерт наголошує, що увесь світ рухається в бік цифровізації та прозорості, а люди, навіть після переїзду, залишають за собою кредитну історію. Тож краще сплатити усі зобов’язання, аби не створити неприємні історії в майбутньому.