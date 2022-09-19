Как рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, банки могут списать такой кредит. Дальше эти средства будет компенсировать государство.

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Сколько кредитов сегодня не работают

Дубас напомнил, что с началом полномасштабной агрессии россии Нацбанк принял решение по смягчению многих условий для банков, чтобы банковская система могла в этот экстремальный момент выстоять и работать. Также он объяснил, что результат от неработающих кредитов будет виден 1 октября.

"Обычно, если кредит не уплачивается 90 и более дней, его признают дефолтным. Нацбанк ввел смягчение, и до июня включительно к не уплачиваемым кредитам эти подходы не применяли. А с конца июня Нацбанк решил "посчитать" положение дел за неработающими кредитами, и был запущен этот счетчик 90 дней, который завершается именно 1 октября. Поэтому будем иметь четкую статистику, сколько кредитов по сравнению с предыдущими периодами стали дефолтными, то есть неработающими", – отметил эксперт.

Однако нынешняя ситуация вызвана не безответственностью клиентов, а именно военной агрессией.

Что делать людям, потерявшим неуплаченное жилье

Эксперт отмечает, что банки будут идти на уступки клиенту и будут списывать кредит на разрушенные квартиры или дома, которые были в ипотеке. Далее инициативу должно взять государство, которое будет компенсировать эти средства для банка.

Андрей Дубас советует тем, кто лишился ипотечного жилья, выйти на контакт с банком и сообщить об обстоятельствах.

Я не знаю ни одного случая, когда человек потерял квартиру, а банк требовал дальше платить кредит,

– добавляет он.

В то же время эксперт отмечает, что весь мир движется в сторону цифровизации и прозрачности, а люди даже после переезда оставляют за собой кредитную историю. Так что лучше уплатить все обязательства, чтобы избежать неприятных историй в будущем.