Для того, щоб ваш дім виглядав стильно, модно та благородно, важливо вибрати правильні кольори. Саме колір стін визначає кінцевий візуальний ефект інтер’єру.

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Найбільш універсальним кольором є, звичайно, сніжно-білий. Він ідеально вписується в скандинавський, прованський, індустріальний або шеббі-шик інтер’єр.

У поєднанні з чорним він буде темпераментним і елегантним, а з додаванням барвистих акцентів стане чарівним і ніжним. Гладкі білі стіни будуть чудово виглядати в невеликих інтер’єрах, оскільки вони оптично збільшать простір і додадуть йому легкості.

Чудове рішення / Фото unsplash

Слонова кістка. Людям, які не люблять чистий білий колір і віддають перевагу більщ затишним композиціям, варто вибрати відтінки пудингу, слонової кістки або екрю. Це класичні теплі відтінки. Вони відмінно будуть гармоніювати з гламуром або англійським стилем. Для любителів екстравагантних рішень також рекомендуємо фарби з частинками золота, срібла або перлів. Мерехтливий пилок і тонкі відбілені відтінки – ідеальний дует!

Прекрасний колір / Фото unsplash

Мрієте про світлий, затишний і просторий інтер’єр? Зробіть ставку на бежевий! На тлі стін в апетитному кольорі латте фантастично виглядатимуть кремові меблі та мерехтливі аксесуари – хромована підсвітка або дзеркала в золотистих рамах.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Інтер’єр, що випромінює затишок / Фото unsplash

Світло-блакитні стіни зараз у тренді. Така кольорова гама ідеальна пропозиція для людей, яким потрібна тиша. Синій колір прохолодний, тому прихильникам затишних інтер’єрів варто утеплити його деревом. Для світло-блакитної вітальні ідеально підійде підлога з натуральної сосни.

Сміливе рішення / Фото unsplash

Вітальня, суміщена з кухнею, завжди є особливою темою для роздумів. Якщо ви хочете візуально з’єднати ці дві зони і зробити простір оптично більшим – пофарбуйте все в один світлий колір, наприклад, білий або світло-сірий.

Інший спосіб – пофарбувати зону кухні в інший, контрастний колір , що дозволить візуально відокремити зону відпочинку від зони приготування їжі. Красиво виглядатимуть також кольорові посилання між зонами. Наприклад, якщо ви фарбуєте одну зі стін у своїй вітальні в пляшковий зелений колір, вибирайте для кухні плитку для стін з ніжними акцентами в цьому кольорі.