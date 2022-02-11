Для того чтобы ваш дом выглядел стильно, модно и благородно, важно выбрать правильные цвета. Именно цвет стен определяет конечный визуальный эффект интерьера.

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Наиболее универсальным цветом является, конечно, снежно-белый. Он идеально вписывается в скандинавский, прованский, индустриальный или шебби-шик интерьер.

В сочетании с черным он будет темпераментным и элегантным, а с добавлением красочных акцентов станет неотразимым и нежным. Гладкие белые стены будут отлично смотреться в небольших интерьерах, поскольку они оптически увеличат пространство и придадут ему легкости.

Прекрасное решение / Фото unsplash

Слоновая кость. Людям, которые не любят чистый белый цвет и предпочитают более уютные композиции, стоит выбрать оттенки пудинга, слоновой кости или экрю. Это классические теплые оттенки. Они отлично будут гармонировать с гламуром или английским стилем. Для любителей экстравагантных решений также рекомендуем краски с частицами золота, серебра или жемчуга. Мерцающая пыльца и тонкие отбеленные оттенки – идеальный дуэт!

Прекрасный цвет / Фото unsplash

Мечтаете о светлом, уютном и просторном интерьере? Сделайте ставку на бежевый! На фоне стен в аппетитном цвете латте будут фантастически смотреться кремовая мебель и мерцающие аксессуары – хромированная подсветка или зеркала в золотистых рамах.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Интерьер, излучающий уют / Фото unsplash

Светло-синие стены сейчас в тренде. Такая цветовая гамма – идеальное предложение для людей, которым нужна тишина. Синий цвет прохладный, поэтому поклонникам уютных интерьеров стоит утеплить его деревом. Для светло-голубой гостиной идеально подойдет пол из натуральной сосны.

Смелое решение / Фото unsplash

Гостиная, совмещенная с кухней, всегда является особенной темой для размышлений. Если вы хотите зрительно соединить эти две зоны и сделать пространство оптически большим – покрасьте все в один светлый цвет, например, белый или светло-серый.

Другой способ – покрасить зону кухни в другой контрастный цвет, что позволит визуально отделить зону отдыха от зоны приготовления пищи. Красиво будут смотреться цветные ссылки между зонами. Например, если вы окрашиваете одну из стен в своей гостиной в бутылочный зеленый цвет, выбирайте для кухни плитку для стен с нежными акцентами в этом цвете.