Муки вибору: який колір обрати для вітальні

Продуманий інтер’єр і правильний вибір кольорів зроблять вашу вітальню стильною і модною. В який колір пофарбувати сучасну вітальню, щоб вона виглядала просторою і світлою – читайте у нашому матеріалі.

Для того, щоб ваш дім виглядав стильно, модно та благородно, важливо вибрати правильні кольори. Саме колір стін визначає кінцевий візуальний ефект інтер’єру.

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Найбільш універсальним кольором є, звичайно, сніжно-білий. Він ідеально вписується в скандинавський, прованський, індустріальний або шеббі-шик інтер’єр.

У поєднанні з чорним він буде темпераментним і елегантним, а з додаванням барвистих акцентів стане чарівним і ніжним. Гладкі білі стіни будуть чудово виглядати в невеликих інтер’єрах, оскільки вони оптично збільшать простір і додадуть йому легкості.

Чудове рішення / Фото unsplash

Слонова кістка. Людям, які не люблять чистий білий колір і віддають перевагу більщ затишним композиціям, варто вибрати відтінки пудингу, слонової кістки або екрю. Це класичні теплі відтінки. Вони відмінно будуть гармоніювати з гламуром або англійським стилем. Для любителів екстравагантних рішень також рекомендуємо фарби з частинками золота, срібла або перлів. Мерехтливий пилок і тонкі відбілені відтінки – ідеальний дует!

Прекрасний колір / Фото unsplash

Мрієте про світлий, затишний і просторий інтер’єр? Зробіть ставку на бежевий! На тлі стін в апетитному кольорі латте фантастично виглядатимуть кремові меблі та мерехтливі аксесуари – хромована підсвітка або дзеркала в золотистих рамах.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ , щоб обрати найзручніше житло для себе.

Інтер’єр, що випромінює затишок / Фото unsplash

Світло-блакитні стіни зараз у тренді. Така кольорова гама ідеальна пропозиція для людей, яким потрібна тиша. Синій колір прохолодний, тому прихильникам затишних інтер’єрів варто утеплити його деревом. Для світло-блакитної вітальні ідеально підійде підлога з натуральної сосни.

Сміливе рішення / Фото unsplash

Вітальня, суміщена з кухнею, завжди є особливою темою для роздумів. Якщо ви хочете візуально з’єднати ці дві зони і зробити простір оптично більшим – пофарбуйте все в один світлий колір, наприклад, білий або світло-сірий.

Інший спосіб – пофарбувати зону кухні в інший, контрастний колір , що дозволить візуально відокремити зону відпочинку від зони приготування їжі. Красиво виглядатимуть також кольорові посилання між зонами. Наприклад, якщо ви фарбуєте одну зі стін у своїй вітальні в пляшковий зелений колір, вибирайте для кухні плитку для стін з ніжними акцентами в цьому кольорі.