Навіщо потрібні м'які панелі в інтер'єрі: 3 функції, про які ви не знали

Останніми роками м'які панелі стали трендом в інтер'єрі. Їх можна використовувати в будь-якій кімнаті квартири чи будинку.

М'які панелі також виконують кілька важливих функцій. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Хомяк.

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Функції стінових панелей в інтер'єрі

1. Габарити приміщення

М'які стінові панелі дозволяють згладити нюанси планування приміщення. Дизайнерка інтер'єру навела приклад, як за допомогою м'якої панелі вдалося уникнути різних висот між шафою, тумбочками та узголів'ям у витягнутій кімнаті.

М'які панелі можна використовувати в різних кімнатах / Фото pinterest

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2. Зручність у процесі експлуатації

М'які панелі – це тепло й комфорт для спини. У сидячому положенні можна почитати книгу чи попрацювати за ноутбуком. При цьому тканину можна взяти будь-яку, навіть з можливістю миття.

М'які панелі – це комфорт і зручність / Фото pinterest

3. Додаткова звукоізоляція

На стіні з узголів'ям можна передбачити звукоізоляцію. Зверніть увагу, її потрібно монтувати на чорновому етапі. У цьому разі м'які панелі є додатковим бар'єром, їх товщина становить 5-7 сантиметрів, але може бути й більшою.

М'які панелі дозволять продумати додаткову звукоізоляцію​ / Фото pinterest