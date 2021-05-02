Мягкие панели также выполняют несколько важных функций. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Ольга Хомяк.
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Функции стеновых панелей в интерьере
1. Габариты помещения
Мягкие стеновые панели позволяют сгладить нюансы планировки помещения. Дизайнер интерьера привела пример, как с помощью мягкой панели удалось избежать разных высот между шкафом, тумбочками и изголовьем в вытянутой комнате.
Мягкие панели можно использовать в разных комнатах / Фото pinterest
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2. Удобство в процессе эксплуатации
Мягкие панели – это тепло и комфорт для спины. В сидячем положении можно почитать книгу или поработать за ноутбуком. При этом ткань можно взять любую, даже с возможностью мытья.
Мягкие панели – это комфорт и удобство / Фото pinterest
3. Дополнительная звукоизоляция
На стене с изголовьем можно предусмотреть звукоизоляцию. Обратите внимание, ее нужно монтировать на черновом этапе. В этом случае мягкие панели являются дополнительным барьером, их толщина составляет 5-7 сантиметров, но может быть и больше.
Мягкие панели позволят продумать дополнительную звукоизоляцию / Фото pinterest