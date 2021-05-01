Однак важливо все прорахувати до початку ремонтних робіт. Про найцікавіші та актуальні рішення розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Карієва.

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Must Have в ремонті! Або те, що я обов'язково рекомендую замовникам,

– зазначила Карієва.

Які рішення використати при ремонті

Змішувач на дві води: проточну та фільтровану. Це не тільки красиво, але й корисно для здоров'я. Гідроізоляція ванних кімнат. За словами дизайнерки інтер'єру, одна затирка не захистить. Слід робити гідроізоляцію із заходом на стіни. Примусова витяжка у санвузлі та у ванній кімнаті. Електричні теплі підлоги у квартирі.

В ідеалі – всюди, де є плитка, за винятком стаціонарних меблів. Мінімальний набір: кухня, передпокій, ванна кімната,

– уточнила Карієва.

Гігієнічний душ. Це обійдеться дешевше, ніж біде. Також це компактний варіант, який можна використовувати для прибирання й набору води у вази, наприклад.

Грамотні рішення зроблять квартиру комфортною та зручною / Фото pinterest

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Повноцінне ліжко. У спальні основним місцем для відпочинку має бути ліжко, а не диван. Пам'ятайте, що здоров'я – важливіше, ніж вільний простір. Ніші для стельових карнизів. Це рішення давно не є новинкою, але активно використовується. Звукоізоляція.

Звукоізоляцію стелі я рекомендую робити у всій квартирі, а стіни по всьому периметру для найкращого ефекту. Це дорожче, площа квартири зменшується, стеля опускається. Але якщо вам потрібна ідеальна звукоізоляція – рішення саме таке,

– додала дизайнерка інтер'єру.