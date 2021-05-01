Для того щоб вибрати якісний комод, потрібно врахувати кілька моментів. Яких саме – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Ознаки якісного комода

  • Ящики висуваються тихо й плавно – за допомогою доводчиків.
  • Товщина задньої стінки комода становить не менше 6 мм. Це пов'язано з тим, що тонка задня стінка з часом прогнеться під вагою речей в ящиках.
  • Між панелями ящиків у закритому стані немає ніяких щілин і зазорів.

Якісний комод – це комфорт при проживанні / Фото pinterest

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  • Ящики закриваються щільно.

Комод також повинен вписуватися в стиль приміщення / Фото pinterest

  • Зовнішні поверхні комода – гладкі, без шорсткостей.

В першу чергу комод повинен бути зручним і якісним​ / Фото pinterest

 