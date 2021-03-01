Названо найбільш надійних забудовників в Україні: хто серед них

Щодня тисячі українців обирають нове житло і замислюються над тим, якому забудовнику можна довіряти.

Новий рейтинг найбільш надійних девелоперів в Україні оприлюднило видання Деньги.ua. До переліку увійшла Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка впродовж 17 років будує якісне житло у Києві та Львові.

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Як складали рейтинг надійних забудовників

За основу було взято кілька критеріїв:

вік компанії;

кількість реалізованих об'єктів;

кількість об'єктів, що будуються;

середній показник часу відставання введення ЖК в експлуатацію;

наявність скандалів, конфліктів і судових розглядів у минулому;

прозорість забудовника.

Саме ці показники були обрані з тієї причини, що усі дані є у відкритому доступі, а це означає, що будь-який потенційний покупець може з ними ознайомитися.

до рейтингу не потрапили забудовники, що з'явилися після 2016 року, а також ті, що ввели в експлуатацію менше 10 об'єктів, або ж такі, у яких немає ЖК, які знаходяться у процесі будівництва.

Однак у всіх забудовників, які увійшли до рейтингу, є досвід роботи під час економічних криз та у вкрай складних умовах на українському ринку. Проте, вони довели бажання і можливості працювати і надалі.

Купувати житло варто у надійних забудовників / Фото riel

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РІЕЛ у ТОП-5

Корпорація Нерухомості РІЕЛ увійшла до п'ятірки найбільш надійних забудовників в Україні.

РІЕЛ Корпорація нерухомості, яка протягом 17 років працює на українському ринку та зарекомендувала себе надійним партнером. Про це свідчать десятки об'єктів, зданих в експлуатацію, і бездоганна репутація. Компанія є членом Асоціації Західноукраїнських забудовників та відзначена різноманітними нагородами і подяками. Проте найбільшою цінністю в РІЕЛ вважають довіру покупців, які повертаються до них знову і знову.

Ми щиро вдячні за довіру і нашим покупцям, і медіа,

– відреагував на подію президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

Ростислав Мельник – президент КН РІЕЛ / Фото riel

Він наголосив, що ситуація на будівельному ринку в країні залишається непростою. Це пов'язано з низкою причин: реформою системи державного архбудконтролю, яка затягнулася, пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, через яку деякі забудовники змушені були піти з ринку, високою конкуренцією та скандалами довкола відомих компаній, які припинили діяльність.

Втім, складнощі загартовують – вони примушують боротись, ставати кращими, будувати якісніше, чути свого клієнта та вміти тримати слово перед ним. Переконаний: вже скоро ми побачимо оновлений будівельний ринок лише з надійними та перевіреними його учасниками,

– наголосив Ростислав Мельник.

РІЕЛ будує якісне житло у Києві та Львові / Фото riel