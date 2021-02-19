В Україні ринок нерухомості у 2020 році зазнав значних змін. Це відбулося через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19.

Що саме змінилося на ринку житла, чого чекати та до чого готуватися покупцям цього року, розповів президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник в інтерв'ю ЛУН.

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Які, на ваш погляд, відбулися найважливіші зміни на ринку нерухомості в минулому році?

Ринок в значній мірі залежав від кризи, зумовленої пандемією. І якщо початок пандемії (весна-2020) характеризувався певними панічними настроями серед потенційних покупців, їх активність впала, то вже у середині року – щойно було знято обмеження – відділи продажу майже всіх компаній, які не припиняли будівництва під час локдауну, констатували надвеликий притік покупців. Дав про себе знати відкладений попит. Ще одна риса минулого року – стрімкість у прийнятті рішень. У "мирні" часи покупці могли обирати свій варіант та готуватись до угоди місяцями. Криза спонукала до рішучості: термін прийняття рішення скоротився в рази. Принциповою зміною на ринку назвав би також перерозподіл між його сегментами. Обсяги затребуваної комерційної нерухомості значно скоротилися. Відновлення не буде швидким, а значить, ми потрапимо в нову реальність, де треба менше магазинів, готелів, офісів. Натомість попит на житло, яке може бути не лише місцем відпочинку й сну, а й робочою зоною, буде лише зростати.

Як вони вплинули на вашу компанію? Як ви відреагували на них?

Кожна криза – це й виклик для бізнесу, й шлях до оновлення. Ми оцінили свої можливості, побачили як змінився світ, змінили – певною мірою радикально – формат роботи та спілкування з клієнтами. Стали більш уважними до побажань та вимог свого покупця та до нових умов, в яких опинився бізнес. Так, коли локдаун зупинив значну частину економіки та перемкнув всіх на дистанційне спілкування, ми прийняли рішення не припиняти роботу на жодному з майданчиків. Разом з тим, подякували собі за те, що вже давно ввели у компанії діджиталізацію всіх інших операцій: від документообігу до онлайн-екскурсій на будмайданчик чи у нову квартиру. Тож, підчас першого карантину ми тільки вдосконалили наші онлайн інструменти.

Президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник / riel

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Ми запустили оновлений сайт Корпорації: це унікальний маркетплейс, де зібрана актуальна інформація про кожну квартиру, яка є в наявності у будь-якому нашому ЖК у Києві та Львові. Це значно спрощує та прискорює клієнтові вибір, заощаджує його час. Тепер не треба йти до відділу продажів, щоб обрати собі нерухомість, достатньо мати інтернет і зайти на сайт. Нарешті, ми залучили фінансові інститути (конкретно – ПРАВЕКС БАНК) і розпочали програму іпотеки – причому, вперше в Україні це беззаставне кредитування купівлі житла. Ми були першими, хто уклав електронну угоду купівлі-продажу квартири за допомогою електронного підпису клієнта, коли той знаходився закордоном.

Які, на ваш погляд, потрібні державні міри для подальшого розвитку ринку нерухомості у 2021 році?

Попит на житло в Україні ще довго буде високим, адже житлове питання не до кінця вирішене майже у половини українців. Відтак – держава має всіляко підтримувати будівельний сектор, який працює на зведенні житла, а також – населення, яке намагається поліпшити свої житлові умови. Щодо будівельної галузі: весь минулий рік вона перебувала у стані турбулентності – через параліч Державного архбудконтролю. Це спричинило не лише затримки у введенні об’єктів у експлуатацію, а дисбаланс на ринку в цілому. Отже, з боку держави забудовники очікують, передусім, наведення ладу у цій сфері. Впровадження чітких та прозорих правил гри для всіх учасників ринку. Вдосконалення законодавчої бази. Передбачуваності. Адже будь-яка турбулентність – це ризики для бізнесу, за які розплачується не лише бізнес, а й – опосередковано – кожен покупець.

Щодо купівельної спроможності – вважаю, що держава має включати інструменти дешевої іпотеки, про яку влада говорить вже скоро рік. Іпотека під 7 чи 9% в теорії десь існує, але фактично скористатися нею можуть одиниці, тоді як потреба у житлі – це мільйони сімей. Переважна більшість банків пропонують кредити під 18-25%. До речі, ставки у Європі коливаються у коридорі від 0,65% (Данія) до 1,9% (Німеччина). Ось таких результатів повинні й ми прагнути.

Які зміни у цінах і умовах інвестування в новобудови варто очікувати покупцям у 2021 році?

Турбулентність на валютному ринку та врешті – зростання курсу долара – позитивно сприймуть ті, хто зберігає заощадження в доларах та планує заробити, інвестуючи у новобудову. Їх частка збільшиться – за рахунок тих, хто минулого року працював в сегменті облігацій внутрішньої державної позики. Ймовірно, ця категорія мігруватиме на первинний ринок житла, адже цінові коливання дають прекрасну можливість заробити від 20-30% річних – за умови інвестицій в надійні забудови. Ростимуть і попит, і ціна. Ми прогнозуємо зростання цін на нерухомість мінімум на 10%, і цей ефект буде мультиплікувати з традиційною весняною девальвацією гривні. Поліпшення споживчих настроїв та загальносвітові інфляційні тенденції тільки збільшать цей ріст.

Ваш прогноз по столичному ринку новобудов на 2021 рік: з якими викликами і трендами зіткнеться?

Основним фактором, що впливає на ринок нерухомості, залишається пандемія COVID-19 та криза, що прийшла за нею. Назву тренди, які можна вважати глобальними:

зростання попиту на нерухомість середнього класу;

умови для роботи вдома і відпочинку поблизу житла;

створення інструментів для мінімізації контактів при укладанні угод купівлі / продажу.

Все це позначиться, в тому числі й на ціні на нерухомість, і на ситуації з інвестиціями в будівництво.