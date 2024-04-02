Майбутній власник чи власниця цього "сталевого будинку" можуть навіть не хвилюватися в період флоридських ураганів. Житло витримає вітер зі швидкістю 420 кілометрів на годину.

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Крихітний будинок зі сталі

Будинок, виготовлений зі сталі, оцінили у 289 тисяч доларів. Він витримує не тільки ураганний вітер, а також і пожежу. За чотири-шість годин вогонь йому абсолютно не зашкодить.

План будинку / Фото Realtor

Що стосується планування, то будинок вміщуватиме дві спальні, ванну кімнату, кухню та відпочинкову терасу на даху. Площа житла становитиме 60 квадратних метрів. Через те, що його ще не завершили, покупець може скоригувати планування на свій смак.

В оголошенні зазначають, що сталеві будинки кращі для навколишнього середовища, ніж традиційні. Адже їх будують з використанням меншої кількості матеріалів та значно швидше.



Можливий інтер'єр кухні / Фото Realtor

Після завершення робіт, житло перевезуть на інше, краще місце, що ближче до місцевих пляжів