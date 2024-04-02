Будущий владелец или владелица этого "стального дома" могут даже не волноваться в период флоридских ураганов. Жилье выдержит ветер со скоростью 420 километров в час.
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Крошечный дом из стали
Дом, изготовлен из стали, оценили в 289 тысяч долларов. Он выдерживает не только ураганный ветер, а также и пожар. За четыре-шесть часов огонь ему абсолютно не повредит.
План дома / Фото Realtor
Что касается планировки, то дом будет вмещать две спальни, ванную комнату, кухню и террасу для отдыха на крыше. Площадь жилья составит 60 квадратных метров. Из-за того, что его еще не завершили, покупатель может скорректировать планировку на свой вкус.
В объявлении отмечают, что стальные дома лучше для окружающей среды, чем традиционные. Ведь их строят с использованием меньшего количества материалов и значительно быстрее.
Возможный интерьер кухни / Фото Realtor
После завершения работ, жилье перевезут на другое, лучшее место, что ближе к местным пляжам