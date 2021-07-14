Нащадки мільярдера Ротшильда судяться за родову садибу: фото маєтку

Нащадки відомого мільярдера Альфонса Ротшильда намагаються повернути собі родову садибу. Вона була конфіскована під час Другої світової війни.

Ротшильди подали позов на Чехію до Європейського суду з прав людини. Як виглядає предмет спору – дивіться далі.

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Що хочуть повернути Ротшильди

Нащадки Ротшильда в судовому порядку вимагають повернути земельну ділянку та комплекс будівель Шілгержовіце у районі міста Глучин. За їхніми словами, в 1939 році ці володіння в Альфонса Ротшильда через його єврейського походження конфіскували нацисти. Після війни садиба дісталася владі Чехословаччини.

Ротшильди посилаються на закон про реституцію, який було ухвалено в Чехії у 1989 році.

За словами правнука Ротшильда Джеффрі, переважно комплекс перебуває у володінні держави. Що стосується приватних власників, їх виселяти нібито ніхто не планує.

Шілгержовіце належав Ротшильдам з 1844 року / Фото pragagid​

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Що відомо про комплекс

Шілгержовіце був побудований наприкінці XVIII століття. З 1844 року він був власністю родини Ротшильдів.

Сьогодні деякі будівлі на території садиби відкриті для відвідувань. У них проводять урочисті заходи, конференції та різні ділові зустрічі.