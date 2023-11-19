Один із них – це грандіозний маєток на березі річки, інший – запрошує повеслувати на човні до Бостона, а в третьому є таверна на території. І кожен з п'яти має свою захопливу історію. Погляньте на ці чудові будиночки з часу колоніальної епохи, які розташовані в різних штатах США.

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Гластонбері, Коннектикут

Ціна: 369 999 доларів

Будинок 1682 року площею 165 квадратних метрів / Фото Realtor

Медфілд, Массачусетс

Ціна: 569 тисяч доларів

Затишний котедж 1670 року з трьома спальнями / Фото Realtor

Венем, Массачусетс

Ціна: 1,05 мільйона доларів

Будинок 1658 року з п'ятьма спальнями на площі 370 "квадратів" / Фото Realtor

Парк Хол, Меріленд

Ціна: 3,9 мільйона доларів

Унікальний маєток 1654 року площею 1 270 квадратних метрів / Фото Bright MLS

Галл, Массачусетс

Ціна: 549 900 доларів

Найстаріший будинок 1633 року за кілька хвилин ходьби до пірса / Фото Realtor