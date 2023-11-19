Один із них – це грандіозний маєток на березі річки, інший – запрошує повеслувати на човні до Бостона, а в третьому є таверна на території. І кожен з п'яти має свою захопливу історію. Погляньте на ці чудові будиночки з часу колоніальної епохи, які розташовані в різних штатах США.
Зверніть увагу Купівля житла, що будується, через форвардні контракти: як це працює
Гластонбері, Коннектикут
- Ціна: 369 999 доларів
Будинок 1682 року площею 165 квадратних метрів / Фото Realtor
Медфілд, Массачусетс
- Ціна: 569 тисяч доларів
Затишний котедж 1670 року з трьома спальнями / Фото Realtor
Венем, Массачусетс
- Ціна: 1,05 мільйона доларів
Будинок 1658 року з п'ятьма спальнями на площі 370 "квадратів" / Фото Realtor
Парк Хол, Меріленд
- Ціна: 3,9 мільйона доларів
Унікальний маєток 1654 року площею 1 270 квадратних метрів / Фото Bright MLS
Галл, Массачусетс
- Ціна: 549 900 доларів
Найстаріший будинок 1633 року за кілька хвилин ходьби до пірса / Фото Realtor