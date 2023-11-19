Одно из них – это грандиозное имение на берегу реки, другое – приглашает повесловать на лодке в Бостон, а в третьем есть таверна на территории. И каждый из пяти имеет свою увлекательную историю. Взгляните на эти замечательные домики со времени колониальной эпохи, расположенные в разных штатах США.
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Гластонбери, Коннектикут
- Цена: 369 999 долларов
Дом 1682 года площадью 165 квадратных метров / Фото Realtor
Медфилд, Массачусетс
- Цена: 569 тысяч долларов
Уютный коттедж 1670 года с тремя спальнями / Фото Realtor
Венем, Массачусетс
- Цена: 1,05 миллиона долларов
Дом 1658 года с пятью спальнями на площади 370 "квадратов" / Фото Realtor
Парк Холл, Мэриленд
- Цена: 3,9 миллиона долларов
Уникальное имение 1654 года площадью 1270 квадратных метров / Фото Bright MLS
Галл, Массачусетс
- Цена: 549 900 долларов
Самый старый дом 1633 года через несколько минут ходьбы до пирса / Фото Realtor