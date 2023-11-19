Капсули часу: п'ять найстаріших будинків у США, які продають просто зараз
Джерело:Realtor
На ринку нерухомсті США продають п'ять чудових будиночків, які побудували в 1600-х роках. Хоча вони вже дуже старі, але в чудовому житловому стані.
Один із них – це грандіозний маєток на березі річки, інший – запрошує повеслувати на човні до Бостона, а в третьому є таверна на території. І кожен з п'яти має свою захопливу історію. Погляньте на ці чудові будиночки з часу колоніальної епохи, які розташовані в різних штатах США.
Зверніть увагу Купівля житла, що будується, через форвардні контракти: як це працює
Гластонбері, Коннектикут
- Ціна: 369 999 доларів
Медфілд, Массачусетс
- Ціна: 569 тисяч доларів
Венем, Массачусетс
- Ціна: 1,05 мільйона доларів
Парк Хол, Меріленд
- Ціна: 3,9 мільйона доларів
Галл, Массачусетс
- Ціна: 549 900 доларів