Бібліотека, побудована наприкінці 19 століття архітектором Анрі Лабрустом, вважається світовим шедевром архітектури. Під час реконструкції студія Bruno Gaudin Architectes врахувала особливості будівлі: просторі читальні зали, тонкі колони та декоративні арки.
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Архітектори поділилися першими кадрами оновленого приміщення
Востаннє частковий ремонт у бібліотеці проводили у 1950-х роках. У середині "дев'яностих" стало очевидно, що приміщення застаріло й через це не може бути місцем зберігання важливих колекцій. Так, у 1995 році більшість книг перевезли у безпечніше місце.
Національна бібліотека Франції була побудована наприкінці 19 століття архітектором Анрі Лабрустом / Фото Takuji Shimmura
У 2007 році було анонсовано новий проєкт реконструкції. Роботи одразу поділили на два етапи:
- перший, який зосереджувався на реконфігурації руху перед бібліотекою, був завершений у 2016 році;
- другий етап передбачав роботи із задніми фасадами, куди додали ще один вхід із внутрішнього двору.
Як пояснили архітектори, дизайн нового входу відображає прагнення установи запросити до себе нових відвідувачів. Водночас у бібліотеці замінили головні сходи, які ведуть до читальної зали. Нова алюмінієва версія стала більш масивною.
Оновлені сходи / Фото Takuji Shimmura
Архітектори оновили читальну залу, додали сюди нові стелажі та дзеркальні світильники. Також пропрацювали приміщення, де зберігаються архіви.
Головна читальна зала / Takuji Shimmura
Архів Національної бібліотеки Франції / Фото Takuji Shimmura
Головним оновленням став скляний оглядовий майданчик, що веде до музейного простору, де зберігається антикваріат.
Який вигляд має скляний перехід між музеєм і бібліотекою / Фото Marchand Meffre