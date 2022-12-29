Библиотека, построенная в конце 19 века архитектором Анри Лабрустом, считается мировым шедевром архитектуры. В ходе реконструкции студия Bruno Gaudin Architectes учла особенности здания: просторные читальные залы, тонкие колонны и декоративные арки.
Интересно Когда покупатели могут приступать к ремонту в новостройке: опыт КН РИЭЛ
Архитекторы поделились первыми кадрами обновленного помещения
В последний раз частичный ремонт в библиотеке проводился в 1950-х годах. В середине "девяностых" стало очевидно, что помещение устарело и поэтому не может быть местом хранения важных коллекций. Так, в 1995 году большинство книг перевезли в более безопасное место.
Национальная библиотека Франции была построена в конце 19 века архитектором Анри Лабрустом / Фото Takuji Shimmura
В 2007 году был анонсирован новый проект реконструкции. Работы сразу разделили на два этапа:
- первый, который был сосредоточен на реконфигурации движения перед библиотекой, был завершен в 2016 году;
- второй этап предусматривал работу с задними фасадами, куда добавили еще один вход из внутреннего двора.
Как пояснили архитекторы, дизайн нового входа отражает стремление учреждения пригласить новых посетителей. В то же время в библиотеке заменили главную лестницу, ведущую в читальный зал. Новая алюминиевая версия стала более массивной.
Обновленная лестница / Фото Takuji Shimmura
Архитекторы обновили читальный зал, добавили сюда новые стеллажи и зеркальные светильники. Также проработали помещение, где хранятся архивы.
Главный читальный зал / Takuji Shimmura
Архив Национальной библиотеки Франции / Фото Takuji Shimmura
Главным обновлением стала стеклянная смотровая площадка, ведущая к музейному пространству, где хранится антиквариат.
Как выглядит стеклянный переход между музеем и библиотекой / Фото Marchand Meffre