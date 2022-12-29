Архітектори завершили реконструкцію Національної бібліотеки Франції: роботи тривали 15 років

Студія Bruno Gaudin Architectes завершила реконструкцію Національної бібліотеки Франції на вулиці Рішельє в Парижі. Окрім оновлення історичної будівлі архітектори подбали про громадський простір.

Бібліотека, побудована наприкінці 19 століття архітектором Анрі Лабрустом, вважається світовим шедевром архітектури. Під час реконструкції студія Bruno Gaudin Architectes врахувала особливості будівлі: просторі читальні зали, тонкі колони та декоративні арки.

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Архітектори поділилися першими кадрами оновленого приміщення

Востаннє частковий ремонт у бібліотеці проводили у 1950-х роках. У середині "дев'яностих" стало очевидно, що приміщення застаріло й через це не може бути місцем зберігання важливих колекцій. Так, у 1995 році більшість книг перевезли у безпечніше місце.



Національна бібліотека Франції була побудована наприкінці 19 століття архітектором Анрі Лабрустом / Фото Takuji Shimmura ​

У 2007 році було анонсовано новий проєкт реконструкції. Роботи одразу поділили на два етапи:

перший, який зосереджувався на реконфігурації руху перед бібліотекою, був завершений у 2016 році;

другий етап передбачав роботи із задніми фасадами, куди додали ще один вхід із внутрішнього двору.

Як пояснили архітектори, дизайн нового входу відображає прагнення установи запросити до себе нових відвідувачів. Водночас у бібліотеці замінили головні сходи, які ведуть до читальної зали. Нова алюмінієва версія стала більш масивною.



Оновлені сходи / Фото Takuji Shimmura ​

Архітектори оновили читальну залу, додали сюди нові стелажі та дзеркальні світильники. Також пропрацювали приміщення, де зберігаються архіви.



Головна читальна зала / Takuji Shimmura ​



Архів Національної бібліотеки Франції / Фото Takuji Shimmura ​

Головним оновленням став скляний оглядовий майданчик, що веде до музейного простору, де зберігається антикваріат.



Який вигляд має скляний перехід між музеєм і бібліотекою / Фото Marchand Meffre