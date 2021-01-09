Останніми роками гардеробні стали затребувані навіть у невеликих квартирах. Пояснюється це досить просто – зручно зберігати все в одному місці.

Навіщо потрібна гардеробна в квартирі, і чим слід приділити особливу увагу, розповіли дизайнери інтер'єру zanko_design в Instagram.

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На перший погляд, гардеробна – не таке обов'язкове приміщення, щоб віддавати під нього цінні квадратні метри спальні, дитячої або вітальні. Однак, варто тільки уявити, скільки місця буде зайнято непотрібними шафами і комодами для зберігання речей і якою громіздкою з цієї причини буде здаватися обстановка кімнати, то всі сумніви відразу відпадуть, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Всі, хто оцінив зручність окремої гардеробної кімнати (вона може бути невеликою – від 3 до 5 квадратних метрів), не можуть відмовитися від такого рішення.

У всіх великих квартирах і будинках під гардеробну відводять цілу кімнату / Фото mebelaria

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Особливості та важливі нюанси

Якщо ви вибираєте між невеликою гардеробною та іншими системами зберігання, необхідно врахувати кілька нюансів. У гардеробній найважливіше – функціональність і місткість.

Зокрема, необхідно виділити місця для взуття, верхнього одягу, головних уборів, парасольок та інших аксесуарів, а також засобів по догляду за одягом і взуттям.

Важливо також продумати якісне і зручне освітлення, а також кількість і розташування дзеркал.

Гардеробна необхідна у будь-якому будинку, а буде це містка шафа-купе в інтер'єрі передпокою чи повноцінні окремі кімнати маленького розміру для кожного члена сім'ї – все залежить тільки від ваших індивідуальних переваг і від загальної площі житла, – резюмували дизайнери інтер'єру.