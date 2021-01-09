В последние годы гардеробные стали востребованы даже в небольших квартирах. Объясняется это довольно просто – удобно хранить все в одном месте.

Зачем нужна гардеробная в квартире, и чем следует уделить особое внимание, рассказали дизайнеры интерьера zanko_design в Instagram.

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На первый взгляд, гардеробная – не такое обязательное помещение, чтобы отдавать под него ценные квадратные метры спальни, детской или гостиной. Однако, стоит только представить, сколько места будет занято ненужными шкафами и комодами для хранения вещей и какой громоздкой по этой причине будет казаться обстановка комнаты, то все сомнения сразу отпадут, – отметили дизайнеры интерьера.

Все, кто оценил удобство отдельной гардеробной комнаты (она может быть небольшой – от 3 до 5 квадратных метров), не могут отказаться от такого решения.

Во всех больших квартирах и домах под гардеробну отводят целую комнату / Фото mebelaria

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Особенности и важные нюансы

Если вы выбираете между небольшой гардеробной или другими системами хранения, необходимо учесть несколько нюансов. В гардеробной самое важное – функциональность и вместительность.

В частности, необходимо выделить места для обуви, верхней одежды, шляп, зонтов и прочих аксессуаров, а также средств по уходу за одеждой и обувью.

Важно также продумать качественное и удобное освещение, а также количество и расположение зеркал.

Гардеробная необходима в любом доме, а будет это вместительный шкаф-купе в интерьере прихожей или полноценные отдельные комнаты маленького размера для каждого члена семьи – все зависит только от ваших индивидуальных предпочтений и от общей площади жилья, – резюмировали дизайнеры интерьера.