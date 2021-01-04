Ремонт у квартирі чи будинку – процес нелегкий як фінансово, так і морально. Тому важливо врахувати всі нюанси.

Три поради для тих, хто робить або розпочинає ремонт, дала дизайнерка інтер'єру Ірина Лисюк у своєму Instagram.

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Три поради для тих, хто робить ремонт

1. Спрощуйте

Власне житло дістається більшості людей чималими зусиллями, тому, приступаючи до ремонту, хочеться зробити все ідеально. Обирається все найкраще: матеріали, техніка, оздоблення. Проте, за словами дизайнерки, таким чином можна легко перестаратися.

Повірте, що занадто – то не здорово. Чим простіше – тим краще. Відмовтесь від усього зайвого ще на етапі проєктування. Повірте, в процесі ремонту, як показує практика, ви все одно це зробите, – пояснила Лисюк.

2. Занижуйте важливість

До ремонту не потрібно ставитися так, ніби він робиться на все життя. Дім варто створювати з легкістю. За словами дизайнерки інтер'єру, треба ставитися до всього простіше і отримувати задоволення не лише від результату, але й від процесу.

Якщо щось зняли з виробництва, знайдіть заміну і не побивайтесь через це... Знизьте рівень важливості та, повірте, процес буде легший, а результат стане кращий! – зазначила вона.

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Починаючи ремонт, врахуйте три правила / Фото forestvrn

3. Знайдіть компетентних людей

Обов'язково підберіть гарних спеціалістів. Так, їхні послуги коштують дорожче, проте воно того варте. Пам'ятайте, що переробляти після некомпетентної бригади обійдеться значно дорожче.