Ремонт санвузла: 10 найпоширеніших помилок
Плануючи ремонт у санвузлі, важливо врахувати дрібниці, щоб уникнути поширених помилок.
Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Які нюанси найчастіше зустрічаються у ванних кімнатах після ремонту, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Які помилки зустрічаються під час ремонту санвузла
- Відсутність відсіків для зберігання. За словами дизайнерки інтер'єру, у ванній кімнаті незалежно від її площі необхідно передбачити ніші або відсіки для зберігання побутової хімії тощо.
- Невірний розрахунок матеріалів. Цей пункт стосується плитки. Якщо купувати її в різний час, можуть бути відмінності.
Поганий доступ до комунікацій. Досить часто труби, які розташовані у кутку санвузла, замуровують. Якщо знадобиться ремонт або заміна труби, доведеться все розкривати.
- Демонтаж сушки для рушників. У такій ситуації у ванній з'являється зайва вологість і навіть грибки. Важливо все ж, щоб рушникосушарка була – вона опалює санвузол.
- Відсутність природної вентиляції. Якщо у ванній кімнаті немає вікна, слід залишити під дверима невелику щілину, "щоб у вологому приміщенні не накопичувався конденсат".
У ванній обов'язково потрібна рушникосушарка / Фото dizainexpert
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- Економія на швах і стиках. За словами фахівців, таку економію не можна назвати доцільною. Це пов'язано з тим, що "герметики займають не більше 1-3% загальної витрати на ремонт санвузла. Зате заміна зіпсованих від води меблів або ремонт оздоблення у разі виникнення цвілі відчутно позначаться на бюджеті".
- Невірний розрахунок монтажу сантехніки. Щоб правильно виміряти висоту монтажу, це потрібно робити після стяжки і прокладки труб – щодо чистової підлоги.
- Укладання плитки від кута. Такий варіант допускається лише у тому разі, якщо ви точно знаєте, що поміститься ціле число плиток.
- Неправильне свердління керамограніта. Якщо неправильно робити свердління отворів під гачки або полиці у керамограните – він може тріснути.
- Розмішування затирки дрилем. Дизайнерка інтер'єру уточнила, що "суміш для плиткової затирки потрібно замішувати вручну". Тільки так вона вийде однорідною.
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