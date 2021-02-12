Самая "прожорливая" бытовая техника в квартире: факты, которых вы не знали
В 2021 году в тренде – экологичность, поэтому следует знать, сколько электроэнергии потребляет та или иная техника дома.
Источник:Инстаграм Анны Колечкиной
Какие бытовые приборы потребляют больше всего электричества и как можно сэкономить, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.
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В 2021 году продолжается тренд на экологичность и минимализм не только в интерьерах, но и в культуре потребления. Люди все чаще задумываются о ценности нашей планеты и приходят к осознанному потреблению. Электроэнергии это тоже касается, поэтому хочу рассказать вам о бытовых приборах, которые больше всего используют этот ресурс,
– отметила Колечкина.
Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы
- Телевизор и ресивер. Включенный в сеть телевизор, даже если вы его не смотрите, потребляет около 25 Вт в сутки. В то же время ресивер спутникового телевидения "ест" в 7-8 раз больше электроэнергии, чем ТВ.
- Компьютер и ноутбук. По словам дизайнера интерьера, в этом случае все зависит от того, как сильно загружен процессор компьютера, и какие функции он выполняет. Однако даже в выключенном состоянии (пори подключении к сети) он потребляет не менее 100 Вт в сутки, а в спящем режиме – вдвое больше.
- Холодильник. Этот агрегат работает круглосуточно и тратит порядка 750 Вт в час. Если вы хотите, чтобы он "брал" меньше энергии, следует разместить холодильник подальше от плиты и духовки.
- Стиральная машина. Важное значение имеет режим стирки и заполненность машинки.
Чем выше температура воды и чем больше вещей в барабане, тем больше электроэнергии будет тратиться. Но и полупустая стиралка – тоже не выход, лучше выбрать эко-режим с низкой температурой,
– пояснила Колечкина.
Потребление электричества техникой зависит от многих факторов / Фото pinterest
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- Бойлер. Для того чтобы немного сэкономить, выбирайте средний режим нагрева, если же в течение дня вы не используете горячую воду – удобнее выключать прибор до вечера.
- Посудомоечная машина. Эта техника выгодна в том случае, если вы полностью ее загружаете.
- Духовка и плита.
В рациональном использовании этих приборов есть свои правила: кастрюли, подобранные по размеру конфорки, сэкономят электричество, а выключенная немного ранее завершения приготовления духовка позволит использовать накопившееся тепло,
– рассказала дизайнер интерьера.
- Зарядные устройства. Колечкина уточнила, что сами зарядки потребляют всего 1,5 Вт в сутки, но так как заряжается очень много различных гаджетов, следует помнить, что они расходуют дополнительную энергию.
- Мелкие бытовые приборы. Больше всего света использует та техника, которая генерирует тепло: электрочайник, фен, утюг, микроволновка, мультиварка или гриль – 1,5-2,5 кВт в час.
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