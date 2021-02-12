В 2021 году в тренде – экологичность, поэтому следует знать, сколько электроэнергии потребляет та или иная техника дома.

Какие бытовые приборы потребляют больше всего электричества и как можно сэкономить, рассказала дизайнер интерьера Анна Колечкина.

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В 2021 году продолжается тренд на экологичность и минимализм не только в интерьерах, но и в культуре потребления. Люди все чаще задумываются о ценности нашей планеты и приходят к осознанному потреблению. Электроэнергии это тоже касается, поэтому хочу рассказать вам о бытовых приборах, которые больше всего используют этот ресурс,

– отметила Колечкина.

Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы

Телевизор и ресивер . Включенный в сеть телевизор, даже если вы его не смотрите, потребляет около 25 Вт в сутки. В то же время ресивер спутникового телевидения "ест" в 7-8 раз больше электроэнергии, чем ТВ.

. Включенный в сеть телевизор, даже если вы его не смотрите, потребляет около 25 Вт в сутки. В то же время ресивер спутникового телевидения "ест" в 7-8 раз больше электроэнергии, чем ТВ. Компьютер и ноутбук . По словам дизайнера интерьера, в этом случае все зависит от того, как сильно загружен процессор компьютера, и какие функции он выполняет. Однако даже в выключенном состоянии (пори подключении к сети) он потребляет не менее 100 Вт в сутки, а в спящем режиме – вдвое больше.

. По словам дизайнера интерьера, в этом случае все зависит от того, как сильно загружен процессор компьютера, и какие функции он выполняет. Однако даже в выключенном состоянии (пори подключении к сети) он потребляет не менее 100 Вт в сутки, а в спящем режиме – вдвое больше. Холодильник . Этот агрегат работает круглосуточно и тратит порядка 750 Вт в час. Если вы хотите, чтобы он "брал" меньше энергии, следует разместить холодильник подальше от плиты и духовки.

. Этот агрегат работает круглосуточно и тратит порядка 750 Вт в час. Если вы хотите, чтобы он "брал" меньше энергии, следует разместить холодильник подальше от плиты и духовки. Стиральная машина. Важное значение имеет режим стирки и заполненность машинки.

Чем выше температура воды и чем больше вещей в барабане, тем больше электроэнергии будет тратиться. Но и полупустая стиралка – тоже не выход, лучше выбрать эко-режим с низкой температурой,

– пояснила Колечкина.

Потребление электричества техникой зависит от многих факторов / Фото pinterest

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Бойлер . Для того чтобы немного сэкономить, выбирайте средний режим нагрева, если же в течение дня вы не используете горячую воду – удобнее выключать прибор до вечера.

. Для того чтобы немного сэкономить, выбирайте средний режим нагрева, если же в течение дня вы не используете горячую воду – удобнее выключать прибор до вечера. Посудомоечная машина . Эта техника выгодна в том случае, если вы полностью ее загружаете.

. Эта техника выгодна в том случае, если вы полностью ее загружаете. Духовка и плита.

В рациональном использовании этих приборов есть свои правила: кастрюли, подобранные по размеру конфорки, сэкономят электричество, а выключенная немного ранее завершения приготовления духовка позволит использовать накопившееся тепло,

– рассказала дизайнер интерьера.