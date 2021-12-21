Несмотря на тяжелую ситуацию, офисным помещениям удалось избежать катастрофы, затронувшей рестораны и магазины после нескольких локдаунов.

Читайте Покупка паркоместа в Киеве: удачная инвестиция или деньги на ветер

Владельцы офисов избежали каких-либо существенных потрясений со стороны спроса, а цены на аренду в крупных городах оставались примерно на том же уровне, что и в допандемические времена. Более того – даже при распространении COVID-19, просрочка платежей по кредитам на офисные помещения были редкостью.

Опасность в другом

Эксперты отмечают, что коммерческая недвижимость все-таки может пострадать. Если офисные работники будут выбирать формат удаленной работы – офисы станут расходным материалом. По одной из оценок, спрос в Европе может упасть на 17% в течение следующего десятилетия; в Америке – на 16%. Цена за квадратный метр может снизиться более чем вдвое, если работники будут выходить на смены из дома не менее 3 дней в неделю.

Но даже это не основная проблема коммерческих помещений.

На энергию, используемую для освещения, обогрева или охлаждения офисных зданий, приходится почти треть всех выбросов парниковых газов по всему миру. В таких городах, как Нью-Йорк, 71% выбросов парниковых газов связано именно с коммерческой недвижимостью. Во всем мире на ее строительство приходится почти 40% потребленной энергии и четверть всего загрязнения воздуха.

Нацеленность на энергоэффективность начнется уже в 2022 году



71% выбросов парниковых газов связано именно с коммерческой недвижимостью / Фото Unsplash

Правительство Англии уже заявило о том, что хочет повысить энергоэффективность коммерческих зданий. Обновленные правила означают, что каждый десятый офис в центре Лондона рискует устареть в течение года, а большая часть может оказаться непригодной к использованию до 2027 года.

К теме Какие изменения произойдут на рынке коворкингов после окончания карантина

Кроме этого, европейские политики потребуют, чтобы 49% энергии в здании производилось из возобновляемых источников до 2030 года. Это может быть проблемой для инвесторов, которые перестанут вкладываться в потенциально устаревшие здания.

Это будет касаться и арендодателей. Те, кто не успеет вовремя "озеленить" здание, потеряет значительную часть клиентов. Арендаторы уже готовы платить на 11% больше за технологий энергоэффективности в офисах.