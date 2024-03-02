Будинок надрукували на принтері BOD2 від COBOD International PERI. Головна родзинка будвлі –хвилеподібні стіни.

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Аби реалізувати такий особливий дизайн, довелося відкинути звичні методи будівництва. Навіть якби найамбітніші будівельники намагалися зробити хоч щось, ці спроби могли б коштувати надто дорого.

Щоб реалізувати ідею, вирішили скористатися 3D-принтером. Наголошують, що саме він зробив проєкт реальним не лише з практичного, але й з економічного погляду.

Друк стін тривав близько 140 годин. Загальний розмір будівлі охоплює 600 метрів квадратних. Фабіан Майер-Броц – директор PERI 3D Construction – відреагував на проєкт. Він наголосив: ця будівля – вражає.

Ми дуже пишаємося тим, що реалізували нашу найбільшу будівлю на сьогодні за допомогою цього проєкту,

– мовиться у повідомленні.

До слова, у Техасі вже намагаються створити цілий квартал, надрукований на 3D-принтері. Мовиться про щонайменше 100 будівель. Деякі з них – вже придбали. Ціна коливається від 475 000 до 599 000 доларів.