Дом напечатали на принтере BOD2 от COBOD International PERI. Главная изюминка строения –волнообразные стены.

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Чтобы реализовать такой особый дизайн, пришлось отбросить привычные методы строительства. Даже если бы самые амбициозные строители пытались сделать хоть что-то, эти попытки могли бы стоить слишком дорого.

Чтобы реализовать идею, решили воспользоваться 3D-принтером. Отмечают, что именно он сделал проект реальным не только с практической, но и с экономической точки зрения.

Печать стен длилась около 140 часов. Общий размер здания охватывает 600 квадратных метров. Фабиан Майер-Броц – директор PERI 3D Construction – отреагировал на проект. Он отметил: это здание – впечатляет.

Мы очень гордимся тем, что реализовали наше самое большое здание на сегодня с помощью этого проекта,

– говорится в сообщении.

К слову, в Техасе уже пытаются создать целый квартал, напечатанный на 3D-принтере. Говорится о по меньшей мере 100 зданий. Некоторые из них – уже приобрели. Цена колеблется от 475 000 до 599 000 долларов.