Квартира розташована на другому поверсі 21-поверхової новобудови, повідомляє 24 Канал, посилаючися на дані оголошень з OLX. Її здають в оренду за 3 500 гривень на місяць без комісії, адже помешкання пропонує власник. Проте є один нюанс, який і пояснює чому квартира така дешева.

Зверніть увагу Захисні споруди в новобудовах: чи вплинуть укриття на вартість квартир і терміни здачі об'єкта

Чому квартиру пропонують за такою низькою ціною

Загальна житлова площа квартири становить всього лише 20 квадратних метрів, з яких кухня займає 5 "квадратів". З фото одразу стає зрозуміло, чому орендна плата така дешева.

Річ у тім, що ремонт у квартирі ще не завершили, і роботи там ще дуже багато. У спальні власники облаштували куточок для сну та поставили стіл; у ванні кімнаті є унітаз та умивальник, але наразі це все.

У квартирі не завершили ремонт / Фото OLX

Автор оголошення пише, що треба завершити внутрішнє оздоблення, докупити необхідні меблі та побутову техніку, але на це все потрібен час. Квартиру планують здавати "хлопцеві або парі, які мають навички ремонтних робіт".

Ремонт пропонують робити новим орендарям / Фото OLX

Біля Києва здають трейлер за 800 гривень

На околиці Деснянського району розташований маленький трейлер, який здають в оренду за 800 гривень на місяць. Там є два спальних місця, кухонний та обідній куточок, але душ і туалет розташовані надворі.

Хоча орендна ціна дуже низька, жити в цьому трейлері буде важко. Він у досить поганому стані з обдертими стінами та старими меблями – фото можна подивитись тут.