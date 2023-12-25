Квартира расположена на втором этаже 21-этажной новостройки, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений из OLX. Ее сдают в аренду за 3 500 гривен в месяц без комиссии, ведь жилье предлагает владелец. Однако есть один нюанс, который и объясняет почему квартира так дешева.

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Почему квартиру предлагают по столь низкой цене

Общая жилая площадь квартиры составляет всего лишь 20 квадратных метров, из которых кухня занимает 5 "квадратов". С фото сразу становится понятно, почему арендная плата так дешева.

Дело в том, что ремонт в квартире еще не завершили, и работы там очень много. В спальне владельцы обустроили уголок для сна и поставили стол; в ванной комнате есть унитаз и умывальник, но это все.

В квартире не завершили ремонт / Фото OLX.

Автор объявления пишет, что нужно завершить внутреннюю отделку, докупить необходимую мебель и бытовую технику, но на это все нужно время. Квартиру планируют сдавать "парню или паре, имеющим навыки ремонтных работ".

Ремонт предлагают производить новым арендаторам / Фото OLX.

Возле Киева сдают трейлер за 800 гривен

На окраине Деснянского района расположен маленький трейлер, который сдается в аренду за 800 гривен в месяц. Там есть два спальных места, кухонный и обеденный уголок, но душ и туалет расположены на улице.

Хотя арендная цена очень низкая, жить в этом трейлере будет тяжело. Он в довольно плохом состоянии с ободранными стенами и старой мебелью – фото можно посмотреть здесь.