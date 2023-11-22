Така ціна існує: скільки коштує і як виглядає найдешевша квартира в Києві

У Дарницькому районі столиці здають в оренду квартири за дуже низькими цінами. Саме там розташована найдешевше помешкання в Києві.

Квартира розташована на вулиці Завальній, що неподалік від станції метро "Славутич". Її здають всього за 3 500 гривень на місяць. Причин, чому квартиру здають за такою дешевою ціною, достатньо. Про це повідомляє 24 Канал, проаналізувавши ринок оренди на сайті OLX.

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Найдешевша квартира дуже крихітна

Перша причина, чому квартира так дешево коштує, – маленька житлова площа. Вона має лише 28 квадратних метрів, з яких 4 "квадрати" займає кухня. Окрім того, квартира розташована на першому поверсі. Багатьох людей це відлякує, з різних причин: холод, який тягне з підвалів, легкий доступ зловмисників до вікон тощо.

У квартирі до того ж немає опалення. Грітися зимою можна буде тільки за допомогою електротехніки. А оскільки можливі блекаути, то це не надійний тип опалення.

Для тих, хто має улюбленців, існує ще один істотний мінус. Власники не дозволяють жити в квартирі разом з тваринами. Словом, недоліків багато, тож ціна виправдана.

Квартира за 3500 гривень на місяць / Фото OLX

До речі, орендна вартість в оголошенні вказана без плати за комунальні послуги. Автор вказує, що за них треба буде платити додатково – приблизно 2000 гривень.

Що стосується стану квартири, то вона досить гарна, а меблі сучасні. У спальні стоять дві канапи та шафа. На кухні є варильна панель, холодильник та електрочайник. Також автор оголошення пише, що в квартирі є пральна машина та праска. Що стосується ванної кімнати, то на фото видно лише крихітний душ.