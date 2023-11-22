Квартира расположена на улице Завальной, недалеко от станции метро "Славутич". Ее сдают всего за 3500 гривен в месяц. Причин, почему квартиру сдают по столь дешевой цене, достаточно. Об этом сообщает 24 Канал, проанализировав рынок аренды на сайте OLX.

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Самая дешевая квартира очень крошечная

Первая причина, почему квартира так дешево стоит – маленькая жилая площадь. Она имеет всего 28 квадратных метров, из которых 4 "квадрата" занимает кухня. Кроме того, квартира находится на первом этаже. Многих людей это отпугивает, по разным причинам: тянущий холод из подвалов, легкий доступ злоумышленников к окнам и тому подобное.

В квартире к тому же отопления нет. Согреться зимой можно будет только с помощью электротехники. А так как возможны блэкауты, то это не надежный тип отопления.

Для имеющих любимцев существует еще один существенный минус. Владельцы не разрешают жить в квартире вместе с животными. Словом, недостатков много, поэтому цена оправдана.

Квартира за 3500 гривен в месяц / Фото OLX.

Кстати, арендная стоимость в объявлении указана без платы за коммунальные услуги. Автор указывает, что за них нужно будет платить дополнительно – примерно 2000 гривен.

Что касается состояния квартиры, то она довольно хорошая, а мебель современная. В спальне стоят два дивана и шкаф. На кухне есть варочная панель, холодильник и электрочайник. Также автор объявления пишет, что в квартире есть стиральная машина и утюг. Что касается ванной комнаты, то на фото виден только крошечный душ.