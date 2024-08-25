На вулиці Донецькій має площу всього 25 квадратних метрів, мовиться в оголошенні на OLX. Звісно, що за такі гроші пропонують помешкання старого житлового фонду та без оновлень в інтер'єрі, передає Нерухомість 24.

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Найдешевша квартира у Львові

Квартира розташована на другому поверсі 4-рівневого будинку. Окрім спальні, всередині ще є крихітна кухня на два квадрати та окремий туалет. На фото видно, що в приміщеннях є трохи меблів, та автор оголошення зазначив, що помешкання здають немебльованим.

Помешкання зі старим ремонтом / Фото OLX

У квартирі індивідуальне пічне опалення та проведені всі необхідні комунікації. Також майбутній орендар матиме свій балкон. Автор вказав, що у помешкання можна жити з тваринами.

У яких районах найнижчі ціни на оренду

Винаймати житло у Львові коштує в середньому від 17 до 19 тисяч гривень. Згідно з аналітикою, найдешевші однокімнатні квартири пропонують у Личаківському районі.

Що стосується оренди 2-кімнатних квартир, то найнижча середня ціна – у Залізничному районі.