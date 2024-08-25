На улице Донецкой имеет площадь всего 25 квадратных метров, говорится в объявлении на OLX. Конечно, что за такие деньги предлагают помещения старого жилого фонда и без обновлений в интерьере, передает Недвижимость 24.

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Самая дешевая квартира во Львове

Квартира расположена на втором этаже 4-уровневого дома. Кроме спальни, внутри еще есть крошечная кухня на два квадрата и отдельный туалет. На фото видно, что в помещениях есть немного мебели, и автор объявления отметил, что помещение сдают немеблированным.

Помещение со старым ремонтом / Фото OLX

В квартире индивидуальное печное отопление и проведены все необходимые коммуникации. Также будущий арендатор будет иметь свой балкон. Автор указал, что в квартире можно жить с животными.

В каких районах самые низкие цены на аренду

Снимать жилье во Львове стоит в среднем от 17 до 19 тысяч гривен. Согласно аналитике, самые дешевые однокомнатные квартиры предлагают в Лычаковском районе.

Что касается аренды 2-комнатных квартир, то самая низкая средняя цена – в Железнодорожном районе.