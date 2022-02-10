Принять правильное решение поможет калькулятор от ресурса Expatistan. Здесь собрана стоимость жизни в европейских городах, коммунальные услуги, средние цены на еду и одежду.
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Страны Восточной Европы представляются местом, где можно найти оптимальное соотношение цены и качества. Если ежемесячная арендная плата за меблированную квартиру площадью 83 квадратных фута в Лондоне составляет в среднем 2 296 фунтов стерлингов (2721 евро или 87 032 гривен), в Скопье, столице Северной Македонии, можно арендовать аналогичную площадь за 391 євро (12 505 гривен) на месяц.
Дешевая арендная плата также в Румынии. Переехав сюда, вы будете платить 415 евро (13 270 гривен) в месяц за полностью обустроенную квартиру в элитном районе.
10 самых дешевых городов для аренды жилья
Самая дешевая аренда жилья в Скопье / Фото Unsplash
- Скопье, Северная Македония – 391 евро (12505 гривен) в месяц.
- Приштина, Косово – 417 евро (13 333 гривен) в месяц.
- Яссы, Румыния – 415 евро (13 269 гривен) в месяц.
- Львов, Украина – 452 евро (14 452) в месяц
- Харьков, Украина – 470 евро (15 027 гривен) в месяц
- Брашов, Румыния – 490 евро (15667 гривен) в месяц.
- Тимишоара, Румыния – 517 евро (16530 гривен) в месяц.
- Минск, Беларусь – 603 евро (19 280 гривен) в месяц.
- Лодзь, Польша – 616 евро (19696 гривен) в месяц.
- Клуж-Напока, Румыния – 734 евро (23469 гривен) в месяц.
Какая средняя стоимость аренда жилья в Украине
В больших городах Украины можно арендовать квартиру за 8 тысяч гривен / Фото Unsplash
Согласно ресурсу, по состоянию на 2022 год:
- средняя месячная арендная плата за меблированное жилье с ремонтом площадью 85 квадратных метров в дорогом районе – 18 128 гривен (566 евро);
- ежемесячная арендная плата за 85 квадратных метров в обычном районе 14 753 гривен (461 евро);
- коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ) для 2 человек в квартире 85 метров квадратных – 2 246 гривен;
- ежемесячная арендная плата за меблированную студию 45 квадратных метров в дорогом районе – 16 544 гривен (517 евро);
- ежемесячная арендная плата за меблированную студию 45 квадратных метров в обычном районе – 8 744 гривен (273 евро);
- коммунальные услуги 1 месяц (отопление, электричество, газ) на 1 человека в студии 45 метров квадратных – 1 463 гривен.