Принять правильное решение поможет калькулятор от ресурса Expatistan. Здесь собрана стоимость жизни в европейских городах, коммунальные услуги, средние цены на еду и одежду.

Интересно Кому не стоит покупать двухуровневую квартиру: девелопер назвал интересный нюанс

Страны Восточной Европы представляются местом, где можно найти оптимальное соотношение цены и качества. Если ежемесячная арендная плата за меблированную квартиру площадью 83 квадратных фута в Лондоне составляет в среднем 2 296 фунтов стерлингов (2721 евро или 87 032 гривен), в Скопье, столице Северной Македонии, можно арендовать аналогичную площадь за 391 євро (12 505 гривен) на месяц.

Дешевая арендная плата также в Румынии. Переехав сюда, вы будете платить 415 евро (13 270 гривен) в месяц за полностью обустроенную квартиру в элитном районе.

10 самых дешевых городов для аренды жилья



Самая дешевая аренда жилья в Скопье / Фото Unsplash

Скопье, Северная Македония – 391 евро (12505 гривен) в месяц.

– 391 евро (12505 гривен) в месяц. Приштина, Косово – 417 евро (13 333 гривен) в месяц.

– 417 евро (13 333 гривен) в месяц. Яссы, Румыния – 415 евро (13 269 гривен) в месяц.

– 415 евро (13 269 гривен) в месяц. Львов, Украина – 452 евро (14 452) в месяц

– 452 евро (14 452) в месяц Харьков, Украина – 470 евро (15 027 гривен) в месяц

– 470 евро (15 027 гривен) в месяц Брашов, Румыния – 490 евро (15667 гривен) в месяц.

– 490 евро (15667 гривен) в месяц. Тимишоара, Румыния – 517 евро (16530 гривен) в месяц.

– 517 евро (16530 гривен) в месяц. Минск, Беларусь – 603 евро (19 280 гривен) в месяц.

– 603 евро (19 280 гривен) в месяц. Лодзь, Польша – 616 евро (19696 гривен) в месяц.

– 616 евро (19696 гривен) в месяц. Клуж-Напока, Румыния – 734 евро (23469 гривен) в месяц.

Какая средняя стоимость аренда жилья в Украине



В больших городах Украины можно арендовать квартиру за 8 тысяч гривен / Фото Unsplash

Согласно ресурсу, по состоянию на 2022 год: