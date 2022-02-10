Найдешевші міста для оренди житла у Європі: серед них – два українські
Джерело:Expatistan
Через бажання сповільнити свій темп життя та скоротити витрати на оренду житла, все більше людей шукають нові міста для тимчасового проживання. Й головний критерій пошуків – доступна нерухомість.
Прийняти правильне рішення вам допоможе калькулятор вартості життя від ресурсу Expatistan. Тут зібрана вартість життя у європейських містах, комунальні послуги, середні ціни на їжу та одяг.
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Країни Східної Європи видаються місцем, де можна знайти оптимальне співвідношення ціни та якості. Якщо щомісячна орендна плата за мебльовану квартиру площею 83 квадратних футів у Лондоні складає в середньому 2 296 фунтів стерлінгів (2721 євро або 87 032 гривень), у Скоп'є, столиці Північної Македонії, можна орендувати аналогічну площу за 391 євро (12 505 гривень) на місяць.
Дешева орендна плата і в Румунії. Переїхавши сюди, ви будете сплачувати 415 євро (13 270 гривень) на місяць за повністю облаштовану квартиру в елітному районі.
10 найдешевших міст для оренди житла
- Скоп'є, Північна Македонія – 391 євро (12 505 гривень) на місяць.
- Приштина, Косово – 417 євро (13 333 гривень) на місяць.
- Ясси, Румунія – 415 євро (13 269 гривні) на місяць.
- Львів, Україна – 452 євро (14 452) на місяць
- Харків, Україна – 470 євро (15 027 гривень) на місяць
- Брашов, Румунія – 490 євро (15 667 гривень) на місяць.
- Тімішоара, Румунія – 517 євро (16 530 гривень) на місяць.
- Мінськ, Білорусь – 603 євро (19 280 гривень) на місяць.
- Лодзь, Польща – 616 євро (19 696 гривень) на місяць.
- Клуж-Напока, Румунія – 734 євро (23 469 гривень) на місяць.
Яка середня вартість оренда житла в Україні
Згідно з ресурсом, станом на 2022 рік:
- середня місячна орендна плата за мебльоване житло з ремонтом площею 85 метрів квадратних у дорогому районі – 18 128 гривень (566 євро);
- щомісячна орендна плата за 85 метрів квадратних у звичайному районі – 14 753 гривень (461 євро);
- комунальні послуги 1 місяць (опалення, електрика, газ) для 2 осіб у квартирі 85 метрів квадратних – 2 246 гривень;
- щомісячна орендна плата за мебльовану студію 45 метрів квадратних у дорогому районі – 16 544 гривень (517 євро);
- щомісячна орендна плата за мебльовану студію 45 метрів квадратних у звичайному районі – 8 744 гривень (273 євро);
- комунальні послуги 1 місяць (опалення, електрика, газ) на 1 особу в студії 45 метрів квадратних – 1 463 гривень.