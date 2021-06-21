Найдивніші будинки та будівлі у світі: як вони виглядають – фото

У світі існує безліч незвичайних будинків і будівель. Всі вони розташовані в різних країнах і мають свої особливі риси.

Це може бути оригінальна форма, фасад або просто вікна та двері. Як виглядають найдивніші споруди у світі – дивіться далі.

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Як виглядають найнезвичайніші будівлі у світі

Ресторан Rock у Занзібарі, Танзанія / Фото ntv.com.tr

Банк Nord Lb у Ґ​ановері, Німеччина / Фото pinterest

Бібліотека у Канзас-Сіті в штаті Міссурі, США / Фото pinterest

Церква Лас-Лахас, Колумбія / Фото pinterest

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Семиповерхова гірка в музеї Сент-Луїса в штаті Міссурі, США / Фото pinterest

Дім, який танцює, Прага, Чехія / Фото pinterest

Храм Дракона, Бангкок / Фото newsday

Виставковий зал в Хуайнані, Китай / Фото fanart

Готель La Montana Magica в Чилі / Фото pinterest

Магазин у Сеулі, Південна Корея / Фото soha