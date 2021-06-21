Найдивніші будинки та будівлі у світі: як вони виглядають – фото

У світі існує безліч незвичайних будинків і будівель. Всі вони розташовані в різних країнах і мають свої особливі риси.
Це може бути оригінальна форма, фасад або просто вікна та двері. Як виглядають найдивніші споруди у світі – дивіться далі.
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Як виглядають найнезвичайніші будівлі у світі
Ресторан Rock у Занзібарі, Танзанія / Фото ntv.com.tr
Банк Nord Lb у Ґановері, Німеччина / Фото pinterest
Бібліотека у Канзас-Сіті в штаті Міссурі, США / Фото pinterest
Церква Лас-Лахас, Колумбія / Фото pinterest
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Семиповерхова гірка в музеї Сент-Луїса в штаті Міссурі, США / Фото pinterest
Дім, який танцює, Прага, Чехія / Фото pinterest
Храм Дракона, Бангкок / Фото newsday
Виставковий зал в Хуайнані, Китай / Фото fanart
Готель La Montana Magica в Чилі / Фото pinterest
Магазин у Сеулі, Південна Корея / Фото soha