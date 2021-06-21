Это может быть оригинальная форма, фасад или просто окна и двери. Как выглядят самые странные сооружения в мире – смотрите далее.
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Как выглядят самые необычные здания в мире
Ресторан Rock в Занзибаре, Танзания / Фото ntv.com.tr
Банк Nord Lb в Ганновере, Германия / Фото pinterest
Библиотека в Канзас-Сити в штате Миссури, США / Фото pinterest
Церковь Лас-Лахас, Колумбия / Фото pinterest
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Семиэтажная горка в музее Сент-Луиса в штате Миссури, США / Фото pinterest
Дом, который танцует, Прага, Чехия / Фото pinterest
Храм Дракона, Бангкок / Фото newsday
Выставочный зал в Хуайнани, Китай / Фото funart
Отель La Montana Magica в Чили / Фото pinterest
Магазин в Сеуле, Южная Корея / Фото soha