Это может быть оригинальная форма, фасад или просто окна и двери. Как выглядят самые странные сооружения в мире – смотрите далее.

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Как выглядят самые необычные здания в мире

Ресторан Rock в Занзибаре, Танзания / Фото ntv.com.tr

Банк Nord Lb в Ганновере, Германия / Фото pinterest

Библиотека в Канзас-Сити в штате Миссури, США / Фото pinterest

Церковь Лас-Лахас, Колумбия / Фото pinterest

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Семиэтажная горка в музее Сент-Луиса в штате Миссури, США / Фото pinterest

Дом, который танцует, Прага, Чехия / Фото pinterest

Храм Дракона, Бангкок / Фото newsday

Выставочный зал в Хуайнани, Китай / Фото funart

Отель La Montana Magica в Чили / Фото pinterest

Магазин в Сеуле, Южная Корея / Фото soha